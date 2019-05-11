В Крыму произошла авария с грузовиком

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком по дороге на южный берег Крыма. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов, передает РИА «Новости».

Как отмечается, ДТП произошло на трассе «Симферополь-Ялта» в районе села Андрусово.

«В результате происшествия пострадали три человека, в том числе ребенок 2008 года рождения», — отметил Шахов.

Одна из пострадавших была доставлена в Симферопольскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести.

Других подробностей на данный момент не приводится.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с автобусом произошло под Саратовом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.