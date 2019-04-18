При столкновении двух автомобилей пострадали шесть человек в Петербурге

Вице-губернатор Анна Митянина заявила, что в Санкт-Петербурге столкнулись два легковых автомобиля, после чего одна из машин вылетела на тротуар и сбила пешеходов. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По ее словам, инцидент произошел на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки. В результате случившегося пострадали четверо пешеходов, а также водитель машины и пассажир. Причем двое из них — иностранцы.

Вице-губернатор уточнила, что один мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие, в том числе гражданка Эстонии и гражданин Германии, получили травмы средней тяжести.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с грузовиком произошло под Томском.