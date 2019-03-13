Эксперт прокомментировал идею штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч

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Автоэксперт Александр Шумский прокомментировал инициативу по снижению порога превышения максимально разрешенной скорости движения. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он поддерживает идею штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч.

Он также добавил, что штрафы за совсем небольшое превышение могут привести к росту аварийности на дорогах.

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Шумский подчеркнул, что водитель не должен все время «контролировать скорость и смотреть на спидометр».

Ранее сообщалось, что ГИБДД намерено штрафовать за превышение скорости на 10-20 км/ч.