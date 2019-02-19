В МВД установили личность водителя, скрывшегося после смертельного ДТП во Владивостоке

В управлении МВД по Приморскому краю проинформировали о том, что правоохранительным органам удалось установить личность водителя, который скрылся с места ДТП после того, как сбил трех человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, ДТП произошло во Владивостоке в районе дома № 12 по улице 40 лет ВЛКСМ. Водитель транспортного средства выехал на тротуар, где наехал на трех пешеходов. Впоследствии в больнице скончалась пострадавшая при инциденте 33-летняя женщина и ее полуторагодовалый сын.

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«В настоящий момент ведутся поиски подозреваемого», — говорится в заявлении.

В ведомстве заявили, что установили личность устроившего ДТП.

Ранее сообщалось, что в ДТП со «скорой» на юге Москвы пострадали два человека.