В результате ДТП с автобусом погибли два человека под Кемерово

Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Как отмечается, в результате инцидента погибли водитель и пассажир машины. Три человека, находившиеся в автобусе, получили травмы разной степени тяжести.

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«Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где машина столкнулась с автобусом», — отметили в пресс-службе ведомства.

В данный момент на месте происшествия работают полицейские.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в ДТП с автобусом на Урале.