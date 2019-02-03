Источник: попавшему в ДТП в Калужской области автобусу 30 лет
Автобус, который попал в аварию в Калужской области, эксплуатировался на протяжении 30 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Как отмечается, он был выпущен в 1989 году.
«Автобусу 30 лет. Водитель, который был за рулем, не был злостным нарушителем», — подчеркнул источник.
Уточняется, что транспортное средство находилось в собственности у частного предпринимателя.
Ранее сообщалось, что появилось видео с места ДТП в Калужской области.
Инцидент произошел на 128-м км дороги Калуга — Вязьма. Автобус следовал из Липецка в Калугу. В нем находилась группа детей, которая ехала на конкурс в филармонию. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся.
По последним данным, в результате аварии погибли семь человек, включая трех детей. Еще 31 человек получили ранения различной степени тяжести.