В результате ДТП в Калужской области погибли два человека

В результате ДТП с автобусом в Калужской области погибли два человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального управления ГИБДД.

«В ДТП погибли два человека — мужчина и женщина», — подтвердила представитель ГИБДД.

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По предварительным данным ГИБДД, пострадали 16 человек. По информации пресс-службы МЧС России, которую приводит ТАСС, госпитализированы 22 человека.

Уточняется, что автобус следовал из Липецка в Калугу. В нем находилась группа детей, которая ехала на конкурс в филармонию. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в ДТП в Калужской области возросло.