В Москве рейсовый автобус наехал на пешехода

В районе Ивановское рейсовый автобус совершил наезд на пешехода, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.

Отмечается, что инцидент произошел на ул. Челябинская в районе д. 2, когда пешеход переходил дорогу.

«Пострадавший получил незначительные травмы, его осматривают сотрудники «скорой помощи», — сообщили представители ГИБДД.

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В ведомстве добавили, что по факту происшествия начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошла массовая авария с участием восьми машин.