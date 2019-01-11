В Коми при аварии лесовоза и автобуса пострадали 13 человек

На 4 км автодороги Сыктывкар — Троицко-Печорск в республике Коми столкнулись лесовоз и пассажирский автобус, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по региону.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 13 человек, включая несовершеннолетних. Их число не уточняется. Также неизвестно, в каком состоянии находятся пострадавшие.

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В данный момент устанавливаются причины ДТП, по факту инцидента ведется проверка.

Ранее сообщалось, что в Коми произошла крупная авария с автобусом и грузовиком.