В Таиланде перевернулся двухэтажный туристический автобус, десятки пострадавших

По дороге в Бангкок двухэтажный туристический автобус попал в ДТП, в результате чего пострадали более 50 человек. Об этом сообщает The Bangkok Post.

Отмечается, что инцидент произошел 5 января в 23.20 мск в центральной таиландской провинции Патумтхани. Транспортное средство перевернулось во время дождя, когда водитель попытался избежать столкновения с другим автомобилем, затормозив.

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Согласно имеющейся информации, в результате произошедшего погибли младенец, четыре женщины и мужчина. Еще 50 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области столкнулись два автомобиля.