В Подмосковье пьяный водитель протаранил 14 машин

В управлении МВД России по Московской области проинформировали об водителе, который, будучи нетрезвым, протаранил 14 автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел 21 декабря около д.28 на Дергаевской улице в подмосковном Раменском. Нетрезвый водитель протаранил 14 транспортных средств.

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Как уточняется, в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы автомобиль протаранил ограждение и упал в реку.