Экс-глава Nissan снова арестован

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Японская прокуратура повторно арестовала экс-главу Nissan Карлоса Гона, сообщает Reuters.

По данным агентства, Гон арестован за нарушение доверия при отягчающих обстоятельствах, таким образом, он может остаться под стражей еще на 10 дней.

Ранее сообщалось, что токийский суд оставил в силе решение не продлевать арест Гона.

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Карлос Гон был взят под стражу 19 ноября из-за подозрений в занижении доходов. Он не включил в финансовые отчеты незадекларированные средства, которые должны были быть выплачены руководителю компании в качестве выходного пособия.

Позднее, 10 декабря, он был повторно арестован по тому же обвинению.