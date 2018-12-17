В Дагестане число пострадавших в ДТП увеличилось до 13

В МЧС по Дагестану проинформировали об увеличении числа пострадавших в ДТП с микроавтобусом. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, в результате падения транспортного средства в кювет погиб один человек и пострадали еще 13.

«По предварительной информации, пострадали 13 человек, все госпитализированы», — заявили в ведомстве.

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Уточняется, что детей среди пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в Карабудахкентском районе республики, на 13-м километре автодороги Гурбуки - Курма.