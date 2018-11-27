Попавшей в ДТП жене начальника полиции Подольска грозит семь лет тюрьмы
Источник в правоохранительных органах проинформировал о возбуждении уголовного дела в отношении жены начальника полиции Подольска, передает РИА «Новости».
По его словам, подозреваемой в произошедшем 17 октября ДТП с пятью жертвами является супруга начальника подольской полиции.
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«В отношении водителя Toyota возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что виновнику ДТП может грозить до семи лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии полицейский насмерть сбил пенсионера.