У подростка отобрали права спустя 49 минут после выдачи

Подросток из немецкого города Хемер лишился водительского удостоверения почти сразу после успешной сдачи экзамена по вождению. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

18-летний молодой человек попал на радары, превысив скоростное ограничение 50 км/ч, двигаясь со скоростью 95 км/ч. В машине находилось четыре его друга. Полиция сделала вывод, что молодой человек решил решил покрасоваться перед друзьями.

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«Что-то длится вечно, что-то – не более одного часа», — написала в своем заявлении немецкая полиция.

Теперь подростку придется погасить штраф в размере €200. Права он сможет получить только через четыре недели и после тщательной переподготовки, а испытательный срок после этого увеличится с двух лет до четырех.