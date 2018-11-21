Авторов мифа о проседании Крымского моста пригласили на полуостров

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Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил украинских политиков проехать по «проседающему» Крымскому мосту, передает РИА «Новости».

«Информация украинского ведомства не просто миф, а явная информационная грязная ложь, которая не имеет ничего общего с реальностью. Приглашаем в Крым проехаться по Крымскому мосту украинских политиков и самим убедиться, насколько крепок и необходим мост гражданам России, увидеть величие и масштабность этого грандиозного строительства», — сказал Гемпель.

Ранее украинские власти рассказали о «проседании» опор Крымского моста. Уточняется, что украинские эксперты сделали такие выводы на основании снимков из космоса. По их словам, опоры сооружения просели на несколько сантиметров.