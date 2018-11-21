Авторов мифа о проседании Крымского моста пригласили на полуостров
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил украинских политиков проехать по «проседающему» Крымскому мосту, передает РИА «Новости».
«Информация украинского ведомства не просто миф, а явная информационная грязная ложь, которая не имеет ничего общего с реальностью. Приглашаем в Крым проехаться по Крымскому мосту украинских политиков и самим убедиться, насколько крепок и необходим мост гражданам России, увидеть величие и масштабность этого грандиозного строительства», — сказал Гемпель.
Ранее украинские власти рассказали о «проседании» опор Крымского моста. Уточняется, что украинские эксперты сделали такие выводы на основании снимков из космоса. По их словам, опоры сооружения просели на несколько сантиметров.