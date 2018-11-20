Минтранс оценил экономию автомобилистов после открытия Крымского моста

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Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что Крымский мост позволил автомобилистам сэкономить более 6 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Дитриха, с момента открытия моста по нему проехали 3 млн автомобилей. Министр заметил, что если эти водители воспользовались паромной переправой, то им пришлось бы заплатить от 2 до 9 тыс. руб. — цена зависит от габаритов и типа транспортного средства. Таким образом, по оценкам Дитриха, экономия составила более 6 млрд руб.

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Он также подчеркнул, что проезд по Крымскому мосту является бесплатным.

Ранее сообщалось, что строители завершили монтаж опор железнодорожной части Крымского моста.