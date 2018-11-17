Посол Турции пострадала в смертельном ДТП в Косово

Посол Турции в Косово Кивилчим Килич получила травмы в крупной аварии неподалеку от косовской столицы Приштины, передает РИА «Новости» со ссылкой на президента самопровозглашенной республики Хашима Тачи.

Сообщается, что в результате столкновения трех автомобилей три человека погибли, еще четыре, в том числе посол и несколько турецких дипломатов, получили травмы и были госпитализированы. Посол получила серьезные, но не опасные для жизни травмы — переломы ребер и травма грудной клетки.

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Как отмечается, все погибшие были местными жителями.

Косово объявило о независимости в феврале 2008 года. Это решение признал Международный суд ООН. По версии Сербии, республику сейчас признают 105 стран, по версии самой республики, таких стран – 117.

Более 60 стран выступают против признания. В их числе Россия, Китай, Индия, Израиль, Греция и Испания.

Ранее СМИ сообщили, что кортеж премьеров Бельгии и Британии попал в ДТП.