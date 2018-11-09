«Ъ»: техосмотр могут привязать к километрам и авариям

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Директор департамента научно-технической деятельности «Электронный паспорт» Борис Ионов заявил на заседании Торгово-промышленной палаты, что в России разрабатывается новая система техосмотра, которая предполагает «индивидуальную программу» для каждого транспортного средства. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Ионов пояснил, что «индивидуальная программа» будет составляться на основе характеристик автомобиля, а также данных об авариях, страховых случаях, пробеге, техобслуживании и отзывных кампаниях. На основе такого анализа будет составлена либо «хорошая» история, которая предполагает более редкие интервалы техосмотра и более низкую его стоимость, либо «плохая» — она грозит более тщательным и дорогим техническим обслуживанием. Также рассматривается «наихудший сценарий», когда автомобилем запретят пользоваться.

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«Индивидуальные программы ТО можно сделать даже для конкретных моделей, категорий автомобилей. Например, обычному автомобилю ТО достаточно проходить раз в год, а для такси с ежегодным пробегом под 200 тыс. км стоит проходить проверки, скажем, раз в три месяца», — добавил Ионов.

Ранее сообщалось, что в Кабмине одобрили ряд законопроектов, направленных на совершенствование системы проведения технического осмотра автомобилей.