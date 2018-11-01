Пешехода убило отлетевшим от грузовика колесом на юге Москвы

Сотрудники правоохранительных органов приступили к проверке инцидента на Автозаводской улице в Москве, где женщину убило отлетевшим от грузовика колесом, сообщили представители ГИБДД, передает РИА «Новости».

«Произошло отсоединение заднего колеса от машины, которое убило женщину, стоявшую на остановке», — сообщили в ГИБДД.

Сообщается, что со стороны водителя автомобиля нарушений выявлено не было. Представители ведомства не сообщили, проводится ли проверка технического состояния автомобиля, от которого отлетело колесо.