В Петербурге столкнулись фура и легковой автомобиль, есть погибшие

Представитель экстренных служб Санкт-Петербурга проинформировал, что при столкновении легкового автомобиля и фуры погибли три человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел в Курортном районе города на 9 км Западного скоростного диаметра. В ДТП попали большегрузный автомобиль и Nissan.

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«По предварительным данным, погибли три человека», — рассказал источник.

В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в результате аварии на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области пострадали 24 человека.