В Кабардино-Балкарии полицейский насмерть сбил пенсионера

В Кабардино-Балкарии сотрудник полиции насмерть сбил пенсионера. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по республике.

По данным следственной проверки, ДТП произошло 17 октября. Сотрудник МВД ехал на служебной машине и сбил мужчину 1936 года рождения, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

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«От полученных телесных повреждений, пострадавший скончался в медицинском учреждении», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области в результате ДТП с участием полицейского погиб человек.