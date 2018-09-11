Массовая авария с погибшим парализовала движение на юге Москвы

В результате массовой аварии на Варшавском шоссе в столичном районе Чертаново Северное погиб человек, в данный момент перекрыто несколько полос дороги. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, авария с участием семи автомобилей произошла в районе д. 100 по Варшавскому шоссе.

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«В результате аварии погиб один человек, несколько пострадали. В некоторых автомобилях есть зажатые люди, на дороге произошел разлив топлива», — сказал источник.

Также он отметил, что из-за ДТП в районе серьезно затруднено движение, в данный момент несколько полос дороги перекрыты.

Представители управления ГИБДД по региону подтвердили факт аварии. В пресс-службе заявили, что инцидент, по предварительным данным, произошел из-за заснувшего за рулем водителя грузовика. Сообщается, что он наехал на автомобили, которые остановились на запрещающий сигнал светофора.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в ДТП с автобусом и грузовиком погибли двое и пострадали 13 человек.