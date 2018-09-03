На Крымском мосту зафиксировали спад нарушений ПДД
Представители Упрдор «Тамань» Росавтодора, в управлении которого находится мост через Керченский пролив, сообщили о снижении пика числа нарушений правил дорожного движения автомобилистами, передает РИА «Новости».
«Пик нарушений пришелся на первые две недели после открытия движения: тогда Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД) фиксировала до 4,5% автомобилей-нарушителей в общем потоке», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что основными причинами ДТП на мосту становились превышение скоростного режима и несоблюдение дистанции между транспортными средствами.
Ранее сообщалось, что продление антироссийских санкций Евросоюза против компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, поддержали Албания, Норвегия, Украина и Черногория.