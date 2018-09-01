В Самарской области произошло смертельное ДТП с грузовиком и тремя автомобилями

На трассе в Самарской области грузовик столкнулся с тремя легковыми автомобилями, есть погибшие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

По данным ведомства, жертвами ДТП стали пять человек. По предварительной информации, водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя легковыми автомобилями.

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«В результате ДТП погибли пять человек. В настоящее время сотрудники полиции регулируют дорожное движение по трассе и устанавливают личности пострадавших», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как стало известно, авария произошла в Исаклинском районе Самарской области. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области грузовик врезался в фургон с людьми.