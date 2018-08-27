В Татарстане три грузовика загорелись после ДТП

На участке трассы Москва-Уфа в Татарстане столкнулись три грузовых автомобиля, по предварительным данным, один человек погиб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД республики.

Представитель ведомства отметил, что инцидент произошел в 17.49 мск на 819-м километре автодороги Москва-Уфа в Высокогорском районе Татарстана.

Реклама

«Произошло столкновение трех грузовых машин. В результате ДТП произошло возгорание большегрузов. По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек», — сообщили в ведомстве.

Также он добавил, что в данный момент на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД, которые устанавливают подробности происшествия.

Ранее сообщалось, что в Татарстане грузовик столкнулся с поездом.