Трамп поддержал бойкот Harley-Davidson

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере поддержал владельцев мотоциклов Harley-Davidson, которые приняли решение объявить компании бойкот при переносе производства за границу.

«Многие владельцы Harley-Davidson планируют объявить бойкот компании, если она перенесет производство за границу. Великолепно! Большинство других компаний двигаются в нашем направлении, включая конкурентов Harley. По-настоящему плохой ход! У США скоро будут равные шансы на успех или лучше», — написал Трамп.

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Еврокомиссия ввела дополнительные пошлины размером 25% на импорт определенных товаров из США в Евросоюз, включая мотоциклы Harley-Davidson, с целью ребалансировки ситуации после объявления новых тарифов США.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил Harley-Davidson «началом конца».