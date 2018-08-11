На Кубани при лобовом столкновении двух машин погибли четыре человека

В результате столкновения двух автомобилей под Краснодаром погибли четыре человека, еще один получил ранения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.

По данным ведомства, на первом км западного подъезда к Краснодару водитель Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с Nissan Tiida.

Реклама

«В результате ДТП на месте от полученных травм скончались женщина-водитель и две пассажирки Mitsubishi, а также женщина из Nissan», — сообщили в региональном главке МВД.

Отмечается, что мужчина из Nissan госпитализирован с травмами, его состояние не уточняется.

В данный момент устанавливаются причины инцидента.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку после ДТП с пьяным подростком на Кубани.