СК сообщил о завершении следствия по делу о побеге «банды GTA»

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила о завершении следственных действий по делу о побеге пяти участников «банды GTA» из-под стражи, который произошел в 2017 году в Мособлсуде. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

По данным следствия, участники банды договорились о совершении совместного побега, поскольку узнали, что при доставлении в суд обычно задействуют двух конвоиров.

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«В качестве обвиняемого привлечен участник банды GTA Хазратхон Додохонов», — заявила Петренко.

Она уточнила, что его обвиняют в совершении преступлений по части 3 статьи 313, части 4 статьи 226, части 2 статьи 35 и статьей 317 УК России. Речь идет о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также побеге из-под стражи.

Ранее сообщалось, что материалы уголовного дела в отношении двух членов «банды GTA» будут направлены в Таджикистан.

1 августа прошлого года члены «банды GTA» совершили попытку побега из Мособлсуда. Чтобы сбежать, бандиты раскачали кабину лифта, в котором их вез конвой, и напали на сопровождение, обезоружив их и взяв в заложники. Бандиты по одному врывались в зал заседания, но попадали под огонь.