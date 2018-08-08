В Дагестане три человека погибли при столкновении поезда и легковушки

В управлении МЧС по Дагестану проинформировали о столкновении легкового автомобиля и поезда, в результате которого погибли три человека и пострадали два. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, инцидент произошел в Карабудахкентском районе на нерегулируемом железнодорожном переезде около санатория «Каспий». В ДТП попали локомотив и ВАЗ -2114.

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«Пострадавшие доставлены в карабудахкентскую районную больницу», — говорится заявлении.

Также уточняется, что движение транспорта на месте аварии не нарушено.

Ранее сообщалось, что на 20 км внешней стороны МКАД столкнулись три легковых автомобиля. В результате аварии пострадали четыре человека.