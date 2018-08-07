На Сахалине поезд столкнулся с грузовым автомобилем

В Сахалинской области произошло столкновение «КамАЗа» и поезда. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как отмечается, инцидент произошел 7 августа в 9.25 (1.25 мск) на железнодорожном переезде, находящемся в районе перекрестка ул. Ленина и ул. И.П. Фархутдинова. 24-летний водитель «КамАЗа» ехал в западном направлении по ул.И.П. Фархутдинова.

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«…по предварительным данным, [он] выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал семафора, в результате чего произошло столкновение с железнодорожным локомотивом», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в результате инцидента пострадал водитель за рулем «КамАЗа». В настоящее время по факту произошедшего проводят проверку.

Ранее в управлении МВД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в котором погиб двухлетний ребенок.