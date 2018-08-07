В Москве ограничили движение транспорта по двум улицам

В столице начали действовать временные ограничения движения транспорта на Автозаводской и Минской улицах. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как отмечается, ограничение транспортного движения на Автозаводской улице связано с подключением инженерных сетей. Будет закрыт проезд по двум полосам около д. 23, к. 5. Ограничения будут действовать до 15 августа.

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«Также водители не смогут проехать по одной полосе Минской улицы в районе дома 4а», — говорится в заявлении.

Уточняется, что изменение транспортного движения на этом участке связано с реконструкцией улицы Василисы Кожиной и продлится до 25 августа.

Ранее сообщалось, что российское Министерство внутренних дел разработало законопроект об усложнении практической части экзамена на получение водительских прав.