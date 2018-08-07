В Москве ограничили движение транспорта по двум улицам
В столице начали действовать временные ограничения движения транспорта на Автозаводской и Минской улицах. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Как отмечается, ограничение транспортного движения на Автозаводской улице связано с подключением инженерных сетей. Будет закрыт проезд по двум полосам около д. 23, к. 5. Ограничения будут действовать до 15 августа.
«Также водители не смогут проехать по одной полосе Минской улицы в районе дома 4а», — говорится в заявлении.
Уточняется, что изменение транспортного движения на этом участке связано с реконструкцией улицы Василисы Кожиной и продлится до 25 августа.
Ранее сообщалось, что российское Министерство внутренних дел разработало законопроект об усложнении практической части экзамена на получение водительских прав.