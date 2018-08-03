В Бурятии в ДТП погибли пять человек

В Бурятии в результате ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля погибли пять человек. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

По данным ведомства, при аварии также пострадали два человека.

Как отмечается, ДТП произошло из-за плохой видимости и тумана на 71 километре автодороги «Улан-Удэ — Кяхта».

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в результате столкновения автомобиля с грузовиком погибли шесть человек.

Как отмечалось, авария произошла в Чертковском районе, на 791 км автодороги М-4 «Дон».