В СК уточнили информацию о пожаре в автосервисе

В Главном следственном управлении СК уточнили информацию об обстоятельствах пожара на территории шиномотажа и числе пострадавших. Об этом говорится в заявлении ведомства, поступившем в «Газету.Ru».

Согласно имеющей информации пожар произошел из-за возгорания газового баллона на территории шиномонтажа, который находится на Авиационной улице. В результате произошедшего пострадали 13 человек.

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«Двое из них находятся в тяжелом состоянии, детей среди них нет», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в настоящее время пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее источник в экстренных службах Москвы сообщил о пожаре в здании автосервиса на северо-западе города, при котором пострадали три человека.