Грузовик столкнулся с двумя легковыми автомобилями на севере Москвы

Источник в правоохранительных органах рассказал о том, что на севере Москвы произошло столкновение грузового и двух легковых автомобилей, в результате чего пострадал один человек, передает агентство городских новостей «Москва».

«На пересечении Ленинградского шоссе и Головинского шоссе произошло столкновение грузового автомобиля и двух легковых автомашин. По предварительной информации, пострадал один человек», — сказал источник.

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По его словам, сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о столкновении трех иномарок на Ленинградском шоссе в Москве.