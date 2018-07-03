В результате аварии с «КамАЗом» в Крыму погибли три человека

В результате ДТП на трассе Симферопольского района в Крыму погибли три человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Республике Крым.

По данным ведомства, произошло столкновение «КамАЗа» с легковым автомобилем.

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«На 29-м километре трассы «Симферополь-Николаевка» водитель автомобиля «Камаз» допустил выезд на встречную полосу движения и столкнулся с легковым автомобилем, в котором находилось семь человек. В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли, еще четверо травмированы. Раненые были госпитализированы», — сказал представитель управления МВД.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД и спасатели. Выясняются все обстоятельства ДТП.