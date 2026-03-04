В Киеве растет страх из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке

Berliner Zeitung: Украина боится быть забытой на фоне конфликта в Иране

На Украине растет страх из-за обострения конфликта вокруг Ирана. Об этом пишет Berliner Zeitung.

В публикации отмечается, что в украинских политических кругах опасаются, что мировое внимание переключится с них на ситуацию на Ближнем Востоке.

«Окружение Зеленского опасается, что война в его собственной стране может быть забыта в ближайшие недели и месяцы», — отмечается в сообщении.

В статье говорится, что с конца прошлой недели внимание всего мира обращено к Ирану, Израилю и Персидскому заливу, в то время как новостей с фронта на Украине поступает гораздо меньше.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее Зеленский рассказал, чем отличаются конфликты в Иране и на Украине.