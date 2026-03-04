Размер шрифта
Роскачество назвало лучшие российские розовые вина

Роскачество: в пятерке лучших розовых вин РФ оказались только сухие вина
Susanna Juers/Shutterstock/FOTODOM

В пятерку лучших розовых российских вин вошли только сухие вина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Отмечается, что специалисты исследовали 65 розовых вин от 57 торговых марок из ключевых винодельческих регионов России — Краснодарского края, Крыма и Севастополя, Дагестана, Ростовской, Волгоградской и Самарской областей.

«Впервые в пятерке лучших розовых вин все позиции заняли сухие вина», — говорится в публикации.

Топ-5 открывает «Сакура. Пино черный» производителя «Вино и Небо». На четвертом месте — «Розе. Каберне Совиньон, Каберне Фран, Сира» от «Эссе». Третью строку рейтинга заняло «Пино Нуар. Розе. Нобл Селекшн» производства «Голубицкое». На втором — сухое розовое вино «Винодельня Ведерниковъ» от «Ведерниковъ».

На первом месте оказалось сухое розовое вино «Сира Мантра» производства «Мантра Эстейт».

17 февраля Роскачество признало «Черного полковника» и «Черного доктора» лучшими среди российских крепленых вин.

В категории марочных вин традиционно высокие результаты показали моносортовые, то есть из одного сорта винограда. В первую пятерку вошли «Массандра. Мускат Белый Южнобережный», «Фанагория. Кагор», «Фанагория. Солера», «Шато Ай-Даниль. Джаннет Крым Мускат белый, 2018» и «Фанагория. Портвейн».

.

Ранее веганский алкоголь впервые прошел сертификацию в России.

 
