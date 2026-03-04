Москалькова рассказала о встрече Красного Креста со спасенными украинцами

Международный Комитет Красного Креста (МККК) навестил украинцев, которых спасли российские военные из зоны проведения специальной военной операции (СВО), и оценил условия их размещения. Об этом сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, представители организации сами обратились к ней, стремясь увидеть, как размещены спасенные граждане Украины и обеспечивают ли их всем необходимым.

«И Международный Комитет Красного Креста сам посетил, разговаривали с этими людьми и могли убедиться в том, что это было их волеизъявление, что они имеют все необходимое для проживания», — сказала омбудсмен.

До этого Москалькова сообщила, что в декабре Вооруженные силы РФ спасли из зоны боевых действий 46 граждан Украины — 17 из них уже вернулись домой, остальные находятся в пунктах временного размещения в России. Уполномоченный по правам человека отметила, что семь человек из спасенных российскими военными украинцев хотят вернуться домой, однако Киев их не принимает.

Ранее Москалькова рассказала о праве выбора эвакуированных украинцев.