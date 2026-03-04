Размер шрифта
В России предложили вдвое увеличить время первого приема терапевтов

Миронов призвал главу Минздрава удлинить первый прием терапевтов до 30 минут
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

Продолжительность первичного приема у участковых терапевтов и педиатров предложено увеличить вдвое — с 15 до 30 минут. С такой инициативой к главе Минздрава Михаилу Мурашко обратился председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, текст обращения есть в распоряжении «Известий».

Как отмечается в документе, действующие нормативы на практике зачастую не позволяют провести качественный прием, особенно при первичном обращении пациента с множественными жалобами. Дефицит времени, отведенного на одного человека, ведет к риску неполной диагностики и неточностей в назначениях, а это, в свою очередь, провоцирует повторные визиты, создает дополнительную нагрузку на систему ОМС и снижает доступность медпомощи для других пациентов.

Увеличение времени приема до 30 минут, по мнению депутата Госдумы, обеспечит более тщательный клинический разбор каждого случая и позволит повысить качество маршрутизации пациентов, уменьшить вероятность врачебных ошибок и сократить долю повторных обращений по причине неполного первичного обследования.

В итоге реализация идеи должна привести к экономии ресурсов системы здравоохранения за счет снижения числа избыточных визитов и предотвращения осложнений, убежден Миронов.

С 2026 года в России увеличился норматив выделения средств ОМС на лечение одного пациента, теперь он составляет 24,9 тысячи рублей. Комментируя повышение, Мурашко заверял, что по медицинской необходимости расходы могут быть увеличены, в том числе для проведения высокотехнологичных операций.

Ранее срок лечения гриппа в России сократили почти вдвое.

 
