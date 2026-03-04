В Азербайджане назвали число россиян, покинувших Иран через приграничную зону

Иран через границу с Азербайджаном покинули 246 граждан России с начала военной операции США и Израиля против Исламской Республики. Об этом сообщает азербайджанское агентство АПА.

Отмечается, что с 28 февраля по 4 марта из Ирана в Азербайджан через границу двух стран перешел в общей сложности 1161 человек, из них 224 — азербайджанцы, остальные — иностранные граждане.

Минувшей ночью самолет Ил-76 МЧС доставил в Россию 117 граждан, в том числе 54 ребенка. Их забрали из аэропорта Ленкорани на юго-востоке Азербайджана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее застрявшая на круизном лайнере в Дубае россиянка рассказала про обстановку на судне.