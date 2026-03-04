«Пик цинизма и откровенных двойных стандартов»: МОК осудили за отказ отстранять США и Израиль

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев в беседе с «Газетой.Ru» осудил позицию Международного олимпийского комитета (МОК), который рекомендовал спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований после начала СВО, однако заявил, что израильских и американских атлетов нельзя наказывать в аналогичной ситуации.

«МОК твердо убежден, что спорт должен оставаться маяком надежды — силой, объединяющей весь мир в мирной конкуренции. Это лежит в самой основе олимпийского движения и вытекает из основополагающих принципов олимпизма», — указали в МОК.

«Заявление МОК о том, что нельзя вводить санкции против спортсменов из Израиля и США, — это пик цинизма и откровенных двойных стандартов, — заявил Умар Кремлев. — Не отстранять никого — правильное решение, но почему-то потребовалось пожертвовать судьбами спортсменов из России и Белоруссии, чтобы к этому прийти. Новому руководству МОК пора уже окончательно избавиться от старых порядков, от крысы Томаса Баха, который со своей командой все еще тянет корабль олимпийского движения на дно».

Глава Международной ассоциации бокса выразил надежду, что на летних Олимпийских играх — 2028 в Лос-Анджелесе МОК позволит всем спортсменам выступать под своим флагом и гимном. Также Кремлев указал, что на Олимпиаде должны быть введены призовые во всех видах спорта.

«Это позволит участникам зарабатывать деньги, которые МОК собирает с рекламных контрактов благодаря самим же спортсменам, — отметил глава IBA. — Все эти деньги по праву принадлежат спортсменам и их тренерам, а не чиновникам, жирующим в пятизвездочных отелях и отдыхающим на роскошных гала-ужинах. Пора остановить этот беспредел. Олимпийское движение должно избавиться от опухоли, которая его разрушает и доводит до скандалов и коррупции. Как амбассадор спорта, я требую незамедлительных радикальных реформ».

Кремлев подчеркнул, что в своей Международной ассоциации бокса делает упор на создании лучших условий для спортсменов, их тренеров и национальных федераций.

«У нас на пьедестале всегда стоят боксеры, а не политика. IBA — независимая организация, не преследующая частные интересы. Все заработанные деньги реинвестируются в спортсменов, позволяя им зарабатывать и обеспечивать свои семьи, — сказал Кремлев. — Хочу призвать все стороны к добру и миру. Все споры и конфликты должны решаться только на спортивных аренах в рамках спортивных соревнований».

