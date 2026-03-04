Размер шрифта
Армия

Украинские беспилотники атаковали город в Кировской области

Губернатор Соколов: беспилотники атаковали Кирово-Чепецк в Кировской области
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Город Кирово-Чепецк в Кировской области утром 4 марта атаковали украинские беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Соколов.

Отмечается, что пострадавших в результате атак нет. В настоящее время на месте инцидента работают представители оперативных служб. Ситуация находится под контролем, добавил чиновник.

Соклолов напомнил, что решением антитеррористической комиссии Кировской области в социальных сетях, СМИ, других информресурсах в целях обеспечения безопасности запрещено публиковать фотографии, видеоролики или посты о падениях дронов.

Утром 4 марта в министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что в ночь на 4 марта российские средства противовоздушной обороны сбили 32 украинских беспилотника над регионами России. Наибольшее количество дронов — 21 — сбили над Волгоградской областью.

Ранее ВСУ применили новый вид американского БПЛА при атаке в Донецке.

 
