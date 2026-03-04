Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Петербуржец подал в суд из-за календаря с перепутанными выходными днями

В Петербурге мужчина будет судиться из-за календаря с перепутанными выходными
GreenThumbShots/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге мужчина подал в суд из-за календаря, в котором не были корректно отмечены рабочие и выходные дни. Об этом сообщает глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Все началось 5 января, когда местный житель купил в магазине календарь с традиционным разделением дней на черные и красные. Доверившись маркировке, 9 января он отправился в госорганы, но они оказались закрыты. Отмеченное черным девятое число в реальности было выходным и должно было иметь красный цвет.

Позже мужчина обнаружил, что в календаре «ложно черным» отмечены еще 9 марта и 11 мая. Он сделал вывод, что 25% информации в календаре вводят в заблуждение.

Мужчина написал претензию, после чего продавец извинился и пообещал провести проверку, но итогового ответа покупатель так и не получил. Теперь петербуржец через суд требует вернуть ему 399 рублей за товар, неустойку, компенсацию морального вреда в 5 тысяч рублей, а также затраты на юриста и штраф.

Ранее петербуржец изрезал знакомого ножом из-за фантика.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!