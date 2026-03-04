Петербуржец подал в суд из-за календаря с перепутанными выходными днями

В Петербурге мужчина подал в суд из-за календаря, в котором не были корректно отмечены рабочие и выходные дни. Об этом сообщает глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Все началось 5 января, когда местный житель купил в магазине календарь с традиционным разделением дней на черные и красные. Доверившись маркировке, 9 января он отправился в госорганы, но они оказались закрыты. Отмеченное черным девятое число в реальности было выходным и должно было иметь красный цвет.

Позже мужчина обнаружил, что в календаре «ложно черным» отмечены еще 9 марта и 11 мая. Он сделал вывод, что 25% информации в календаре вводят в заблуждение.

Мужчина написал претензию, после чего продавец извинился и пообещал провести проверку, но итогового ответа покупатель так и не получил. Теперь петербуржец через суд требует вернуть ему 399 рублей за товар, неустойку, компенсацию морального вреда в 5 тысяч рублей, а также затраты на юриста и штраф.

