Общество

В Петербурге подростки заставили школьника извиняться на коленях и целовать им ноги

В Петербурге школьника поставили на колени и заставили извиняться
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Юношу из Петербурга унизили сверстники и опубликовали видео процесса в интернете. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в одной из школ Красносельского района города. Шестиклассник по имени Андрей якобы оскорблял других детей, из-за чего подростки заставили его извиняться.

На видео заметно, как молодой человек просит прощения, стоя на коленях, после чего его заставляют поцеловать ноги троим сверстникам. Позже кадры появились в соцсетях.

Спустя непродолжительное время Андрей заручился поддержкой старших молодых людей и решил отомстить. На видео с места можно увидеть, что одного из обидчиков также заставили целовать ноги.

Известно, что Андрей познакомился с одним из защитников в другой компании.

До этого в Тюмени мужчину задержали за избиение молодого человека. К юноше сначала якобы подошли мальчики, которые попросили вернуть снегокат. После отказа на несовершеннолетнего набросился отец одного из детей.

Ранее подростки засунули школьнице в рот камни и жестоко изнасиловали в саду.

 
