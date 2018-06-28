В Подмосковье столкнулись шесть автомобилей

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали о произошедшем в регионе ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечается, инцидент произошел в 11.30 а 40 км автодороги М7 «Волга» в Подмосковье. В результате произошедшего столкнулись шесть транспортных средств.

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«В результате аварии ранены три человека», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что движение транспорта на месте происшествия может быть затруднено.

Ранее на северо-западе Москвы образовалась пробка длиной более километра после столкновения автобуса с легковым автомобилем у станции метро «Сходненская».