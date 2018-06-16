В центре Москвы водитель такси въехал в толпу пешеходов

В результате ДТП с участием такси в центре Москвы пострадали восемь человек, сообщается на сайте ГУ МВД по столице.

Авария произошла в районе дома 5/2 по улице Ильинка.

«Водитель автомобиля-такси выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов. По предварительным данным за медицинской помощью обратилось 8 человек. Предварительная причина ДТП — не справился с управлением», — говорится в сообщении.

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В твиттере ЦОДД Москвы сообщается, что в результате происшествия погибших нет, водитель задержан.

«В настоящий момент водитель такси — виновник аварии на Ильинке — задержан и находится в полиции. Подробности выясняются. Пострадавшим оказывается помощь», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Смоленске в результате ДТП автомобиль вылетел на тротуар и сбил трех человек.