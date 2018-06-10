Грузовик столкнулся с шестью легковыми автомобилями в Тюменской области

В Главном управлении МЧС по Тюменской области сообщили о ДТП с участием грузового автомобиля и шести легковых автомобилей на 184 км федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, есть погибшие и пострадавшие.

«Накануне, в 23 часа 44 минуты поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием грузового автомобиля с несколькими легковыми. В результате ДТП автомобили загорелись, есть пострадавшие, требуется помощь спасателей МЧС России», — говорится в тексте официального сообщения.

Отмечается, что сотрудники спасательных служб ликвидировали начавшийся пожар и приступили к деблокировке пострадавших. Участок дороги не был заблокировано в результате ДТП, сотрудники ГИБДД организовали однополосное движение на участке трассы, где произошло ДТП.