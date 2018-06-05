Песков заявил о нехватке машин «Кортеж» для зарубежных визитов Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии необходимого количества лимузинов проекта «Кортеж» для того, чтобы они могли быть использованы во время зарубежных визитов главы государства, передает РИА «Новости».

«Машин просто еще нет необходимого количества», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, почему российский президент Владимир Путин не использовал для перемещения по Австрии автомобиль проекта «Кортеж».

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Отмечается, что для своего визита в Австрию президент предпочел автомобиль Mercedes.

Ранее сообщалось, что Путин показал наследному принцу Абу-Даби лимузин проекта «Кортеж».

Проектом «Кортеж» называется семейство премиальных автомобилей для первых лиц государства. Они создаются на единой модульной платформе. Ожидается, что эти машины появятся в открытой продаже в 2019 году под брендом Aurus.