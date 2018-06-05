В России подскочили продажи электрокаров

С января по апрель 2018 года объем российского рынка в России было продано 28 новых электромобилей, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Это на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было продано 17 единиц.

Самым популярным электрокаром стал Nissan Leaf – россияне приобрели 15 таких экземпляров. Остальные 13 проданных электромобилей приходятся на марку Tesla, большая часть которых пришлась на кроссоверы Model X.

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За отчетный период восемь электрокаров купили Москве, шесть – в Приморском крае. По два электромобиля купили жители Подмосковья и Санкт-Петербурга. Еще в десяти российских регионах продали по одному новому электрокару.

Ранее сообщалось, что бензин на АЗС подорожал на 5,6%.